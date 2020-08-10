Состояние Ефремова резко ухудшилось

У артиста Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что у Ефремова есть проблемы с сердцем. Он не раскрыл подробности.

Ранее источник рассказал о том, что артисту дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт. Отмечалось, что врачи диагностировали у Ефремова транзиторную ишемическую атаку (острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу, в некоторых случаях предшествующее развитию инсульта).