Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Знаменитый киноактер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

О том, что проведенный тест подтвердил его заражение, сам актер сообщил на своей странице в сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на COVID-19", - написал Бандерас.

Испанский актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

"Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полным энтузиазма", - добавил Бандерас.

Ранее COVID-19 переболели ряд известных актеров - Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.