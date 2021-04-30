По делу о похищении собак Леди Гаги арестовали пять человек

Полиция города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) арестовала пятерых подозреваемых в похищении двух французских бульдогов, которые принадлежат певице Леди Гаге. Об этом сообщил телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже. Уточняется, что женщина, которая обнаружила собак певицы и ранее считалась не связанной с их кражей, может иметь отношение к одному из арестованных.

25 февраля газета Los Angeles Times сообщила, что собаки были украдены во время выгула помощником певицы. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез на белом автомобиле двух французских бульдогов. Третьему щенку удалось убежать, позднее его нашел телохранитель певицы. Позже два пса были переданы в полицейский участок неизвестной женщиной.