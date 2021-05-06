Появились первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»

В сети появились первые кадры со съемок сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Фото опубликованы в Twitter-аккаунте проекта.

Всего было выложено три снимка, на которых запечатлены Рейнира и Деймон Таргариены, Корлис Веларион ("Морской Змей"), а также Алисента и Отто Хайтауэры.

О начале производства "Дома дракона" на телеканале HBO стало известно 27 апреля. События сериала разворачиваются примерно за 300 лет до "Игры престолов". Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе.

Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал ("Колония") и Мигель Сапочник ("Битва Бастардов"). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор "Игры престолов" Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

Премьера "Дома дракона", основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина "Огонь и кровь", состоится на HBO Max в 2022 году.