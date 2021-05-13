https://news.day.az/showbiz/1342430.html Назван лучший музыкант десятилетия
Назван лучший музыкант десятилетия
Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) лучшим артистом 2010-х.
Музыкант установил абсолютный рекорд премии: в его активе - 27 наград от Billboard Music Awards.
Как отметило СМИ, пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200 начиная с альбома Thank Me Later, выпущенного в 2010 году. К тому же он единственный сольный артист, в сумме удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель, передает Day.Az.
Ранее Дрейк стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify.
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