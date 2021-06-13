Жизнь не похожа на сказку

Один из самых красивых актеров Турции никогда не жаловался на проблемы, которые возникают на съемочной площадке. Однако в ходе последнего интервью он сделал исключение. Артист признался, что жизнь их команды мало похожа на сказку.

По словам Озчивита, съемки сериала "Основание. Осман" - это огромный и тяжелый труд. Жизнь актеров наполнена постоянными репетициями боев и верховой ездой. Как он отметил, грязь, дождь и холод стали неотъемлемой частью не только съемочного процесса, но и всего бытия, пишет "Комсомольская правда".

"Нужно пригласить вас на съемки, чтобы вы все увидели своими глазами, - подчеркнул Бурак Озчивит. Потому как многие уверены, что нам работается легко".

Он признался, что в его жизни довольно много стресса, но справиться с ним ему помогает один простой метод. Об этом актер рассказал в интервью местному изданию.

Его супруга актриса Фахрие Эвджен при этом призналась, что после рождения сына их жизнь с Бураком полностью изменилась и теперь они редко могут оставаться наедине. Говоря о муже, Фахрие отметила, что он очень хороший отец.