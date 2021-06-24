В Москве стартовал музыкальный фестиваль "ЖАРА"

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" стартовал в Crocus City Hall в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет с 23 по 27 июня.

По традиции перед началом концертной программы звезды прошлись по красной ковровой дорожке.

Концепция фестиваля, традиционно проходившего на каспийском побережье в Баку, осталась прежней. Зрителей ждет пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

Программа "ЖАРЫ" стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня - концертная программа "Григорий Лепс & Friends". Последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей концертом Поколения Z - самых популярных молодых исполнителей.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и более 150 миллионов телезрителей в России и странах СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой атмосферой.