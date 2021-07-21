Вайнштейна снова судят

Харви Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Калифорнию. Бывшего голливудского продюсера, отбывающего 23-летний срок за изнасилование и сексуальные домогательства, там ждет новый судебный процесс, он также связан с обвинениями в сексуальных преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, если вину продюсера докажут, ему грозят 140 лет лишения свободы, их присовокупят к имеющимся 23.