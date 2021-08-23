В Сети появилась сцена крушения поезда со съемок фильма «Миссия невыполнима-7»

Приостановленные из-за пандемии коронавируса съемки фильма "Миссия невыполнима - 7" возобновились в английском графстве Дербишир. В Сети появилась сцена крушения поезда, передает Day.Az со ссылкой на ФАН.

Актер Том Круз присутствовал при крушении поезда на съемках фильма, но непосредственного участия в этом не принимал. Сцену, где паровоз срывается с обрыва и падает в водоем, снимали в том числе с вертолета. Подходящие декорации возле деревни Стоуни Миддлтон строили в течение нескольких месяцев. На опубликованных в Сети кадрах видно, как локомотив набирает скорость, затем эффектно падает.

Перед съемками поезд на площадку привезли на грузовике, затем его установили на специально возведенный отрезок железной дороги. Эпизод для фильма снимали сразу с нескольких ракурсов. Какой именно момент будет присутствовать в фильме, пока не известно.

Режиссером картины, а также соавтором сценария стал Кристофер МакКуорри. Актриса Ребекка Фергюсон является партнершей Тома Круза. Премьера фильма запланирована на конец мая 2022 года, фанаты с нетерпением ждут ее.

Релиз еще одного долгожданного американского блокбастера состоялся в России. Фильм "Отряд самоубийц: миссия навылет" стал лидером проката с 5 по 8 августа.