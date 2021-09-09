Меган Маркл рассказала о своей первой встрече с Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала о своей первой встрече с женой старшего наследника британского престола принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Герцогиня Сассекская отметила, что первые несколько встреч с будущей снохой прошли достаточно позитивно. Они познакомились еще до того, как принц Гарри представил Меган публике и до сделанного им предложения в 2017 году. Герцог Сассекский отмечал, что долгое время не решался рассказывать людям о своих чувствах к американской актрисе.

Меган Маркл назвала свою первую встречу с Кейт Миддлтон "чудесной". Она также положительно отозвалась о семье принца Гарри, в том числе о его бабушке - королеве Великобритании Елизавете II, девушка назвала ее "невероятной женщиной". По словам герцогини, они приняли ее радушно.

Принц Гарри и Меган Маркл поженилась спустя год после помолвки в Виндзорском замке в 2018 году. Спустя два года пара приняла решение оставить свои королевские обязанности.