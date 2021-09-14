Момент нападения на известного российского музыканта попал на камеру

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на лидера группы "25/17" Андрея Бледного,передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112".

На кадрах видно, как 18-летний Сергей подходит к музыканту и несколько раз в него стреляет.

Сейчас стрелок на допросе в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".