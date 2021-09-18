Турецкую актрису признали самой красивой в мире

Лос-анджелесская организация Top Beauty World составила списки самых красивых женщин и мужчин планеты. Среди представительниц прекрасного пола лидирует турецкая актриса из нашумевшего сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчель, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Türk.

Рейтинг "100 самых красивых женщин мира" был составлен следующим образом: выбор основывался на таких параметрах, как пропорции лицах знаменитости (50%), интернет-голосование (30%) и соответствие международным стандартам красоты (20%). В итоге первой красавицей планеты признали звезду сериалов "Постучись в мою дверь", "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш" и "Кольцо" 27-летнюю Ханде Эрчель.

Ханде обогнала таких знаменитостей, как индийская актриса Дипика Падуконе и модель Барбара Палвин. Помимо Эрчель, в список вошли еще пять турецких актрис. На 29-ом месте - номинант международной премии "Эмми" 38-летняя Туба Бююкюстюн. 45-ую строчку заняла звезда сериала "Королек - птичка певчая" и супруга Бурака Озчивита Фахрие Эвджен (34).

Исполнительница главной роли в сериале "Ранняя пташка", имевшего оглушительный успех в Италии, Испании и других странах мира, Демет Оздемир (28) - на 75-м месте, а рыжеволосая красотка из любимого телепроекта россиянок "Любовь напрокат" Эльчин Сангу (35) - на 83-м. 89-ю позицию рейтинга заняла актриса из нашумевшего сериала "Черная любовь", которая сейчас радует зрителей в проекте "Дочь посла" - Неслихан Атагюль (28).

Демет Оздемир и Джан Яман / Фото: Others

В списке "100 самых красивых мужчин планеты", в который вошли восемь турецких мужчин, первую тройку между собой распределили китайский актер дорам Чжан Чао (32), корейский певец Ви - Ким Тэхен (24) и индийский актер Шахрукх Хан (55). На 17-м месте - известный по проектам "Прилив", "Дикий мед" и "Защитник" актер Чагатай Улусой (30). 33-ю позицию занял исполнитель роли Бехлюля из легендарного сериала "Запретная любовь" и лицо модных турецких брендов Кыванч Татлытуг (37).

Партнер Ханде Эрчель по сериалу "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин (33), с которым ей сейчас активно приписывают роман, - на 38-м месте, а Барыш Ардуч (33) из "Любви напрокат" - на 68-м. Джан Яман (31 год), которому в Италии посвящают книги и телепрограммы, а в Испании тысячи женщин встречают его прямо в аэропорту, всего лишь на 89-й строчке. Также в рейтинг вошли актеры Ураз Кайгылароглу (33), Бурак Озчивит (35) и Бурак Тозкопаран (28).