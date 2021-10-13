Дочь певца Александра Серова рассказала, что он проходит интенсивное лечение

67-летний народный артист РФ Александр Серов проходит интенсивное лечение. Об этом сообщила его дочь Мишель на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее, 9 октября, СМИ сообщили, что певец попал в реанимацию в Москве после заболевания COVID-19.

Мишель Серова прямо не подтвердила информацию о коронавирусе и реанимации, однако сообщила, что ее отец действительно проходит лечение.

"Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" - сказано в посте.

По словам дочери артиста, главное - "настраиваться на самое лучшее". Она выразила уверенность, что все будет хорошо.

Александр Серов - эстрадный певец, аранжировщик, дирижер, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист РФ, лауреат премий МВД России и Ленинского комсомола. В его репертуаре такие хиты, как "Я люблю тебя до слез", и другие песни.