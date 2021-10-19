https://news.day.az/showbiz/1393704.html Хошгедем Хидаятгызы получила должность на ARB TV
Хошгедем Хидаятгызы получила должность на ARB TV
Известная телеведущая назначена советником по творческим вопросам.
Также в скором времени на ARB TV будет выходить в эфир программа Х.Хидаятгызы "Səni axtarıram", об этом сообщает пресс-служба канала.
Известно, что программа будет выходить пять дней в неделю по будням в 16:00. Напомним, что ранее "Səni axtarıram" выходила в эфире Xəzər TV.
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