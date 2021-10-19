Хошгедем Хидаятгызы получила должность на ARB TV

Известная телеведущая назначена советником по творческим вопросам.

Также в скором времени на ARB TV будет выходить в эфир программа Х.Хидаятгызы "Səni axtarıram", об этом сообщает пресс-служба канала.

Известно, что программа будет выходить пять дней в неделю по будням в 16:00. Напомним, что ранее "Səni axtarıram" выходила в эфире Xəzər TV.