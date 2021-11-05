Звезда КВН рассказал о своем уходе с шоу

Российский актер и телеведущий, звезда КВН и бывший участник команд "Уездный город" и "Лица уральской национальности" Стас Ярушин рассказал, как однажды по просьбе Александра Маслякова его выгнали с шоу. Подробностями инцидента он поделился во время интервью для шоу "Алена, блин!", запись которого опубликована в YouTube-канала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артиста, в свое время его фактически выгнали из Клуба веселых и находчивых, где он играл около восьми лет. Однажды пришел на съемки программы, чтобы поддержать друга, но его попросили уйти. "Но ко мне подошли и сказали: "Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился". Я с тех пор перестал ходить на КВН", - вспомнил ситуацию Ярушин.

В то же время, он отметил, что к руководителю и ведущему телепередачи Александру Маслякову он претензий не имеет и благодарен времени, проведенному на съемках.

"Для меня КВН был отличной школой и дал глобальный опыт", - сказал звезда сериала "Универ" и добавил, что благодаря такому старту смог вырасти хорошим артистом.