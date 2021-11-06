Трэвис Скотт заявил, что сотрудничает с властями в расследовании давки на его концерте

Американский рэпер Трэвис Скотт, на концерте которого в Хьюстоне (штат Техас) восемь человек погибли в результате давки, заявил, что сотрудничает с властями по расследованию трагедии. Соответствующую запись артист разместил в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей. Намерен сотрудничать, чтобы <...> поддержать нуждающиеся семьи", - отмечается в тексте.

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел в пятницу в ходе открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание.

"Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале", - приводит CNN слова представителя местных властей. По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.