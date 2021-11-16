Бритни Спирс выпила шампанское после 13 лет трезвости

Бритни Спирс отпраздновала выход из-под опеки отца бокалом шампанского. Певица отметила, что это ее первый алкоголь после 13 лет трезвого образа жизни. Об этом она сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Какие удивительные выходные! Я чувствую себя на седьмом небе. Я выпила свой первый бокал шампанского в потрясающе красивом ресторане. Я продолжу праздновать свою свободу следующие два месяца", - заявила Спирс.

Исполнительница также поблагодарила своего адвоката Мэтью Розенгарта, который "перевернул ее жизнь", фанатов и всех тех, кто вместе с ней празднует ее победу.