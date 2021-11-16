https://news.day.az/showbiz/1404320.html Бритни Спирс выпила шампанское после 13 лет трезвости
Бритни Спирс выпила шампанское после 13 лет трезвости
Бритни Спирс отпраздновала выход из-под опеки отца бокалом шампанского. Певица отметила, что это ее первый алкоголь после 13 лет трезвого образа жизни. Об этом она сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Какие удивительные выходные! Я чувствую себя на седьмом небе. Я выпила свой первый бокал шампанского в потрясающе красивом ресторане. Я продолжу праздновать свою свободу следующие два месяца", - заявила Спирс.
Исполнительница также поблагодарила своего адвоката Мэтью Розенгарта, который "перевернул ее жизнь", фанатов и всех тех, кто вместе с ней празднует ее победу.
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