Двухлетний сын Бурака Озчивита заработал целое состояние за съемки в рекламе

Семья Бурака Озчивита приняла участие в съемках рекламы подгузников. Ролик уже вовсю крутят по турецкому ТВ, но журналистов волнует не само видео, а гонорары звезд. Так, ранее выяснилось, что супруге артиста Фахрие Эвджен заплатили около двух миллионов лир. Работу ее сына оценили скромнее - на счет мальчика упало 500 тысяч лир, передает Day.Az со ссылкой на​ starhit.ru.

Двухлетний Каран появился на экране всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы выбить для ребенка огромный гонорар. А вот Бурак Озчивит сниматься в рекламе подгузников не стал.

Напомним, что наследник самого популярного актера Турции появился на свет в апреле 2019 года. Для родов Фахрие выбрала элитный Американский госпиталь в Стамбуле. И для Эвджен, и для Озчивита этот ребенок стал первым.

Сейчас супруга Бурака вовсю снимается в новых телевизионных проектах. Актрисе удается совмещать карьеру и материнские обязанности, но в интервью она всегда подчеркивает, что ставит интересы семьи на первое место в списке приоритетов.

Бурак Озчивит считается самым популярным артистом в Турции. В среднем он зарабатывает 250 тысяч турецких лир за один сериальный эпизод. Разумеется, поклонники уже уверены, что у маленького Карана есть все шансы повторить успех родителей на актерском поприще. Вот только Фахрие и Бурак не хотят делать ребенка публичной личностью с ранних лет, считая, что у него должно быть спокойное детство.