Заслуженный артист Азербайджана сыграл в российском сериале "Ангел мести"

Первый канал России в 2022 году представит новый детективный проект "Ангел мести", в котором одну из главных ролей сыграл заслуженный артист Азербайджана и России Тимур Бадалбейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По сюжету, молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора в одночасье теряет имя, невесту, свободу, чудом остается жив. Спустя много лет он возвращается в родной город - город его потерь - под чужим именем. Андрей выстроил жесткий план мести всем виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной, беззаботной жизни придет конец, и им придется платить по счетам.

"Эта история очень отдаленно, но все же попытка адаптации романа Дюма "Граф Монте-Кристо" в наши дни, в нашу реальность. Надеюсь, получилась многослойная картина: по первому плану есть очень яркие драматичные истории отношений четырех бывших друзей, есть любовный треугольник, есть предательство и есть преданность. Но для меня было важнее попытаться проанализировать, что такое месть, есть ли у кого-нибудь право на нее и существует ли срок давности для возмездия", - отметила режиссер картины Дарья Полторацкая.

12-серийный фильм снят кинокомпанией "Марс Медиа". В главных ролях - Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Юрий Батурин и Нелли Уварова.