https://news.day.az/showbiz/1468588.html Джонни Депп создал аккаунт в TikTok
Джонни Депп создал аккаунт в TikTok
Джонни Депп зарегистрировался в TikTok и уже набрал более 2 млн подписчиков. Пока на официальном аккаунте актера нет видеороликов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В подписи к профилю Депп оставил подпись "Occasional Thespian" ("случайный артист"). Ранее актер так же подписал свой Instagram.
В 2020 году Депп внезапно завел Instagram. Тогда на аккаунт актера также подписалось более 2 млн пользователей за сутки. Первый пост звезда "Пиратов Карибского моря" посвятил борьбе с коронавирусом и показал, что во время самоизоляции решил посвятить себя музыке.
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