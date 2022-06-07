Джонни Депп создал аккаунт в TikTok

Джонни Депп зарегистрировался в TikTok и уже набрал более 2 млн подписчиков. Пока на официальном аккаунте актера нет видеороликов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В подписи к профилю Депп оставил подпись "Occasional Thespian" ("случайный артист"). Ранее актер так же подписал свой Instagram.

В 2020 году Депп внезапно завел Instagram. Тогда на аккаунт актера также подписалось более 2 млн пользователей за сутки. Первый пост звезда "Пиратов Карибского моря" посвятил борьбе с коронавирусом и показал, что во время самоизоляции решил посвятить себя музыке.