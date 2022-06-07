Хураман Ализаде рассказала о своих доходах от TikTok

Актриса Хураман Ализаде, ставшая гостьей программы Onun Sirri на телеканале ARB, рассказала о своих доходах от TikTok, передает Day.Az со ссылкой на ARB.

"Я пользуюсь TikTok уже три месяца. Купила себе самый дорогой телефон. Приблизительно за 2-3 месяца я заработала 5-6 тысяч. Кянан ММ зарабатывает больше меня. Так как большинство моих подписчиков находятся в России, я потеряла с ними связь. Поэтому сейчас много не заработаешь", - призналась актриса.