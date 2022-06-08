Рэпер Jah Khalib впервые стал отцом

Рэпер Бахтияр Мамедов, выступающий под псевдонимом Jah Khalib, впервые стал отцом. Он рассказал об этом в программе Revue телеканала "НТК", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По милости Всевышнего я стал папой. Ну, это будет, наверное, какой-то новый этап в моей жизни", - поделился 28-летний артист.

Исполнитель признался, что у него родилась дочь, но имя девочки он не захотел раскрывать. Однако мать рэпера Ляззат Мамедова проговорилась журналистам, что ее внучка появилась на свет 2 мая и ее назвали Сафией.

Артист женат на своей возлюбленной, имя которой держит в секрете, с 2020 года. О тайной свадьбе певца стало известно только через год, когда он сам об этом сообщил в интервью. Jah Khalib не делится снимками с супругой в соцсетях и редко рассказывает о ней. Известно, что рэпер познакомился с будущей женой на студии у общего друга, и пять лет они просто дружили. Первой в любви призналась девушка, артист говорил, что тогда услышал внутренний голос, который сказал ему: "Забирай! Твое!".