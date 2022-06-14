Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего питания для стройной фигуры. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания ENews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
53-летняя знаменитость заявила, что поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снэков. "Прямо перед тренировкой я немного перекусываю и потом после нее. Благодаря этому я не чувствую голода до самого обеда. Затем я перекусываю по дороге домой. В итоге - я не настолько голодна, чтобы съесть дома какую-нибудь вредную пищу или слишком много сразу", - рассказала она.
При этом Энистон призналась, что все свои перекусы она перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине. "Я усвоила один урок. Если вы живете в Калифорнии или в каком-то другом городе с очень жарким климатом, надо обязательно носить с собой еду в холодильнике. Иначе ваш протеиновый батончик растает, и вам нечем будет утолить голод", - отметила звезда.
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