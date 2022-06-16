Джонни Депп снова предстанет перед судом

59-летний американский актер Джонни Депп вновь предстанет перед судом. Поводом для нового разбирательства стал иск члена команды фильма "Город лжи", в котором Депп снимался в 2017 году. По словам менеджера по съемкам Грегори Брукса, актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Предполагаемая жертва также добавила, что актер насмехался над ним и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы ударить Брукса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Член съемочной группы фильма также добавил, что в момент инцидента от звезды "Пиратов Карибского моря" пахло алкоголем. После произошедшего с мужчины взяли обещание не заявлять о ситуации в правоохранительные органы, а затем уволили из проекта. В 2018 году Брукс подал иск в суд, подчеркнув, что получил не только физическую боль, но и "эмоциональный стресс".

В ответ на это Джонни Депп заявил, что действовал в рамках обороны, а менеджер по съемкам заставлял его чувствовать себя небезопасно на площадке.

Слушание по делу об избиении состоится 25 июля, интересы звезды "Пиратов Карибского моря" вновь будет представлять Камилла Васкес, которая выступала в роли адвоката на судебном разбирательстве между артистом и его бывшей супругой Эмбер Херд.