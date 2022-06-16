Эмбер Херд рассказала о чувствах к Джонни Деппу

Актриса Эмбер Херд в первом интервью для NBC после поражения в суде против Джонни Деппа рассказала о своих чувствах к бывшему супругу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка объяснила, что испытывает противоречивые чувства, которые "тяжело понять". "Я люблю его. Я любила его всем сердцем и старалась изо всех сил, чтобы наладить глубоко разорванные отношения. И я не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или злости по отношению к нему", - высказалась Херд.

При этом звезда "Аквамена" утверждает, что не отказывается от своих слов о том, что Депп причинял ей боль во время брака. "Я знаю, что это, вероятно, трудно понять. Или, быть может, очень легко, если ты когда-либо любил кого-то... Это должно быть легко", - поделилась она.