Бритни Спирс начала болеть за "Манчестер Сити". Симпатию к английскому клубу певице привил ее новый муж Сэм Асгари, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Как только стало известно, что Бритни - фанатка "Сити", мы привели в движение механизмы, которые позволят пригласить ее на стадион в следующем сезоне. Сэм уже некоторое время болеет за "Сити" и посещал ВИП-экскурсию по нашей тренировочной площадке, которая доставила ему большое удовольствие. Было бы здорово, если бы он взял Бритни с собой в следующий раз, когда он приедет на игру.

Она - одна из самых больших звезд в мире, и то, что теперь она стала "голубой", - это великолепно. Может быть, однажды она тоже сможет выступить на "Этихаде". Пригласить Бритни и Сэма и познакомить с Пепом было бы по-настоящему хорошим ходом", - сказал представитель клуба.