Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

Эд Ширан снова признан самым популярным музыкантом в Великобритании.

Кроме того, сингл Bad Habits музыканта стал самым прослушиваемым в Соединенном Королевстве. Стоит отметить, что Эд Ширан стал обладателем обеих наград уже второй раз. Первый раз артист возглавил чарты в Британии в 2017-м, передает Day.Az со ссылкой на Известия. В том же году Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.