https://news.day.az/showbiz/1472569.html Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании - ВИДЕО
Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании - ВИДЕО
Эд Ширан снова признан самым популярным музыкантом в Великобритании.
Кроме того, сингл Bad Habits музыканта стал самым прослушиваемым в Соединенном Королевстве. Стоит отметить, что Эд Ширан стал обладателем обеих наград уже второй раз. Первый раз артист возглавил чарты в Британии в 2017-м, передает Day.Az со ссылкой на Известия. В том же году Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре