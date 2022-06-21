Брэдли Купер рассказал о конфликте с известным режиссером

Американский актер и продюсер Брэдли Купер рассказал в подкасте SmartLess, что один известный режиссер высмеял его номинации на премию "Оскар". Имя кинодеятеля он не уточнил, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конфликт произошел в 2019 году после церемонии награждения "Оскар". Купер, на тот момент имевший в общей сложности семь номинаций на премию, праздновал с коллегами победу фильма "Звезда родилась" в категории "Лучший саундтрек". На вечеринке также присутствовали актриса с тремя номинациями на "Оскар" и известный кинодеятель, чьи имена не упоминаются. Когда гости оказались в одной компании с Купером, режиссер задал вопрос: "В каком мире мы живем, когда у тебя семь номинаций, а у нее только три?"

В ответ на это хозяин вечеринки послал своего собеседника к черту. Актер также отметил, что никогда не забудет этот инцидент.

Брэдли Купер - девятикратный номинант на "Оскар". Свою первую номинацию он получил в 2013 году за роль в фильме "Мой парень - псих". Мюзикл "Звезда родилась", который он срежиссировал, получил три номинации в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучший адаптированный сценарий". Среди других номинированных на статуэтку проектов Купера - "Афера по-американски", "Снайпер", "Джокер" и "Аллея кошмаров".