Эмбер Херд находится под следствием

В отношении актрисы Эмбер Херд вновь возбуждено расследование по делу о даче ложных сведений и незаконном ввозе животных в Австралию. Об этом сообщает ET Canada, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее дело уже было возбуждено против Херд, однако его приняли решение закрыть. Правоохранительные органы возобновили расследование. "Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды расследует утверждения г-жи Херд во время судебного разбирательства по делу 2015 года - незаконного ввоза двух собак в Австралию", - говорится в судебных документах.

Эмбер Херд и Джонни Депп все еще были женаты в мае 2015 года, когда она привезла двух своих собак в страну, не декларируя их нахождение на территории Австралии. Йоркширские терьеры не смогли пройти таможенный контроль и обязательный для Австралии 10-дневный карантин.

В июле 2015 года актрисе было официально предъявлено обвинение в незаконном ввозе животных, но после признания в суде вины в подделке проездных документов дело было закрыто.