Звезда «Человека-паука» Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро

Актер Джеймс Франко ("Человек-паук") сыграет кубинского революционера Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема "Алина с Кубы". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К актерскому составу также присоединяется Миа Маэстро. Она сыграет Наталью "Нати" Ревуэльту, светскую львицу кубинского происхождения, с которой у Кастро был роман.

Сюжет проекта разворачивается вокруг Алины Фернандес. Фернандес узнала, что она дочь Фиделя Кастро, в возрасте 10 лет, когда ее мать сообщила, кто настоящий биологический отец девочки.

Наследница революционера стала одним из самых откровенных критиков Кастро, ее не раз арестовывали за попытку уехать, и она была признана диссиденткой, которой запрещено выезжать за пределы Кубы. В 1993 году она перебралась в Испанию, и это событие привлекло внимание всех крупных новостных сетей по всему миру.

Дата релиза картины пока не сообщается.