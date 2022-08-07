Дочь Уилла Смита высказалась о поступке отца на «Оскаре»

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу высказалась о поступке отца на "Оскаре". Певица заявила в интервью Billboard, что старается не реагировать на волну хейта, которая обрушилась на ее семью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня вся моя семья - обычные люди. Я люблю их и принимаю такими, какие они есть. Но из-за нашего статуса общество отказывается принимать многие наши качества, свойственные обычным людям. От нас ждут, что мы не будем вести себя так, как другие люди ведут себя в обычной жизни, а значит, что не ждут и честности", - рассказала Уиллоу Смит.

27 марта 2022 года голливудский актер на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об "очень короткой прическе" его супруги. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, от которого у нее выпадают волосы. Киноакадемия США инициировала "дисциплинарное разбирательство" и в итоге запретила актеру участвовать в ее мероприятиях 10 лет.