Новый фильм Тома Круза обогнал "Титаник" в списке самых кассовых проектов в истории США

Боевик "Топ Ган: Мэверик" обогнал драму "Титаник" в списке самых кассовых фильмов американского проката. На данный момент новый проект Тома Круза занимает в рейтинге седьмое место, выручив на внутреннем рынке 662 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом в списке самых кассовых фильмов мирового проката "Топ Ган: Мэверик" пока идет на 13-й строчке с результатом в 1,35 млрд долларов. Заявленный бюджет проекта - 140 млн долларов. Премьера боевика состоялась в конце мая.

Отметим, что "Топ Ган: Мэверик" является самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза.