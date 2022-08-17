Скончался режиссер «Трои»

Умер немецкий режиссер Вольфганг Петерсен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Deadline.

Он ушел из жизни в возрасте 81 года.

По информации издания, постановщик скончался в пятницу, 12 августа. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Петерсен получил широкую известность благодаря таким кинолентам, как "Троя", "На линии огня", "Эпидемия", "Бесконечная история", "Идеальный шторм". А его картина "Подводная лодка" была номинирована на премию Оскар в шести номинациях.