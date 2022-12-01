В CinemaPlus показали турецкую комедию "Kendi Yolumda"

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре 28 Mall, при поддержке компании Cinema Distribution, для представителей СМИ прошёл показ музыкальной турецкой комедии "Kendi Yolumda" (На своём пути), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм посвящен популярной турецкой музыкальной группе Athena.Однажды Гёкхан Озогуз, солист группы Athena, проезжает через Адану и на полпути останавливается из-за поломки автомобиля. Добравшись до автомастерской, знакомится с молодым помощником мастера по имени Омер Али, который тоже увлекается музыкой и показывает Гёкхану свою песню. Гёкхану она очень понравилась, он рекомендует продолжить творчество. Однако Омер Али говорит, что не все так легко, у него очень строгий отец. А также задает встречный вопрос: смог бы он стать тем самым Гёкханом из Athena, если бы родился в такой строгой семье и работая в автомастерской. Гёкхан задумывается над его вопросом. В ожидании пока отремонтируют его машину, Гёкхан засыпает... А проснувшись обнаруживает, что вся его жизнь изменилась - он живет в Адане и работает в автомастерской...

Режиссёр - Омер Фарук Сорак. В главных ролях - Гокхан Озогуз, Гокче Бахадыр и Ферит Актух.