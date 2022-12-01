В Баку пройдет 13-й сезон Azerbaijan Fashion Week

В Международном центре мугама 2 и 3 декабря состоятся показы 13-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week, сообщает Day.Az. И вновь самые интересные и яркие имена из fashion-мира будут представлены избранной публике.

Основной темой 13-го сезона AFW станет 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. И это неудивительно, ведь генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран.

Среди участников Azerbaijan Fashion Week 2022 значатся имена множества местных и зарубежных дизайнеров. Казахстан представят следующие бренды - Shogy, Nomade, Usaliev, A-Sain kids, Asheri. Представительницей Узбекистана на AFW станет дизайнер Irina Diosa. Азербайджан представят - Fakhriya Khalafova, La Shyla, Soul Desire, Mario Russo, Ny Gyul. Свои дебютные коллекции также представят выпускники Menzer Zekizade Fashion school - Roya Bashirova, Ramilya Mehdiyeva и Sultan Mamedova.

Следует отметить, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году 3 декабря отмечается во всем мире как Международный день людей с ограниченными возможностями. Оргкомитет Azerbaijan Fashion Week не мог обойти это важное событие стороной, поэтому в этот день на подиуме AFW также будет проведен специальный показ первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями Kekalove.

Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week.

Напомним, что в мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые существовали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия по собственному продвижению. Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, местной и иностранной прессы, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана.

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