Рианна и A$AP Rocky создали линейку одежды для Супербоула

Рианна продолжает подогревать интерес к своему предстоящему выступлению в перерыве Супербоула, представляя специальную коллекцию одежды в сотрудничестве с Mitchell & Ness. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица и ее бойфренд A$AP Rocky вместе с брендом уличной одежды и НФЛ создали официально лицензированную лимитированную коллекцию одежды для финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки.

Капсула включает в себя футболки с коротким и длинным рукавом, толстовки и куртки. На некоторых изделиях есть цитата Рианны: "Если я чему-то и научилась, так это тому, что мы можем исправить этот мир вместе. Мы не можем сделать это порознь, я не могу не подчеркнуть это".

Цены на одежду варьируются от $45 до $135.

Суперкубок пройдет на стадионе State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона, 13 февраля.

В этом месяце Рианна также выпустила лимитированную коллекцию Savage x Fenty из 17 предметов гардероба, в числе которых толстовки, свитшоты, футболки, топы, шапки, бини, боксеры и банданы.