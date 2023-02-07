Салман Рушди страдает от серьезных последствий после покушения на него

Спустя почти шесть месяцев после покушения на убийство Салмана Рушди британско-индийский писатель все еще страдает физически и психически. "Мне было очень, очень трудно писать. Я сажусь писать, и ничего не происходит. Я пишу, но это сочетание пустоты и хлама, то, что я пишу и удаляю на следующий день.", - сказал 75-летний писатель в интервью журналу The New Yorker, опубликованном в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на aussiedlerbote.de, в середине августа на одном из мероприятий в штате Нью-Йорк на Рушди напал мужчина и тяжело ранил его - с тех пор он ослеп на один глаз. Рушди преследовали религиозные фанатики на протяжении десятилетий. Из-за романа "Сатанинские стихи" тогдашний лидер иранской революции аятолла Хомейни в 1989 году призвал убить писателя.

Даже сон не всегда был для него легким, продолжал Рушди. "Были кошмары - не совсем об инциденте, но просто страшные". Однако в остальном он в порядке, сказал Рушди. Он может вставать и ходить. По его словам, ему трудно печатать, потому что он потерял чувствительность некоторых пальцев. Это было "чудовищное нападение".