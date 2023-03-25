https://news.day.az/showbiz/1549216.html Бейонсе и Adidas договорились о расставании
Бейонсе и Adidas договорились о расставании
Певица Бейонсе и компания Adidas расстаются. Источник, близкий к ситуации, сообщил The Hollywood Reporter, что обладательница премии "Грэмми" и немецкий бренд стиля жизни договорились о расставании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В 2018 году Бейонсе вступила в творческое партнерство с Adidas, где она перезапустила свою линию спортивной одежды Ivy Park , а также разработала новую обувь и одежду для бренда.
Но, по-видимому, между Ivy Park и Adidas были серьезные творческие разногласия, и Бейонсе пытается восстановить свой бренд, наметить свой собственный путь и сохранить творческую свободу, сообщает издание.
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