Бейонсе и Adidas договорились о расставании

Певица Бейонсе и компания Adidas расстаются. Источник, близкий к ситуации, сообщил The Hollywood Reporter, что обладательница премии "Грэмми" и немецкий бренд стиля жизни договорились о расставании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2018 году Бейонсе вступила в творческое партнерство с Adidas, где она перезапустила свою линию спортивной одежды Ivy Park , а также разработала новую обувь и одежду для бренда.

Но, по-видимому, между Ivy Park и Adidas были серьезные творческие разногласия, и Бейонсе пытается восстановить свой бренд, наметить свой собственный путь и сохранить творческую свободу, сообщает издание.