В Баку прошел финал Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2023"

В ресторане Ay İşığı состоялся финал Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan - 2023", передает Day.Az.

Торжественная, первая часть вечера, началась с Государственного гимна, выступления танцевального ансамбля "CİGİTLƏR" и других музыкальных номеров.

Открытие Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2023 было представлено в формате дефиле участниками конкурса "Mister Azerbaijan". Затем девушки и парни выступили перед гостями и членами жюри в трех турах: Sport casual, Casual/Cocktail dress, Black tie/Evening gown. Ведущими вечера были популярные исполнители Ровшан Дживишов и Гюлюм Гаджиева.

"Идея конкурсов красоты восходит к 19 веку, но лишь спустя сто лет они стали регулярными. Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года. Различные культуры, эпохи и человеческие сообщества могут иметь различное представление о красоте, которая необходима для полноценного формирования личности. Не случайно красота является одной из фундаментальных категорий, наравне с истиной и добром. Этот не только красочное развлекательное шоу, которое включает международные стандарты проведения, национальные особенности и соревнование, но и огромный труд и организаторов, и участниц. Для некоторых участие в конкурсе помогает полностью изменить свою жизнь к лучшему, открывая перед ними новые перспективы", - отметила организатор и учредитель Miss & Mister Azerbaijan, писатель и публицист, лауреат национальных премий, председатель жюри Анеля Ордуханова,

В состав жюри конкурса также вошли - исполнительный директор Miss & Mister Azerbaijan Амиль Аббасов, психолог, языковед Сахават Габильоглу, обладатели наград модельных конкурсов Махмуд Гасанов, Теграна Бахрузи, Азиза Керими, бизнесмен Игорь Яковенко, тележурналист Рамиля Гардашхангызы, телеведущий Вугар Камильоглу, спортсмен, фитнес-тренер Кямиль Зейналов

Победителями Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2023" стали: Mister Azerbaijan 2023 - Джавидан Кесеменли и Miss Azerbaijan 2023 - Камелия Юссеф

Победители в других номинациях: I Vice Miss Azerbaijan 2023 - Севиндж Алыева, II Vice Miss Azerbaijan 2023 - Кенуль Исмайлова, III Vice Miss Azerbaijan 2023 - Айтадж Самедова, Miss Baku 2023 - Егяна Керимова, Miss Super Model 2023 - Эбру Кязымлы, Miss Photo Model 2023 - Захра Йылмаз, Miss Charm 2023 - Мелек Гасанзаде, Miss Grace 2023 - Севиндж Алекберова, Miss Catwalk 2023 - Гюльтадж Самедова.

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