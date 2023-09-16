Стало известно, почему Хью Джекман разводится с женой

Актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет. Причину расставания назвал Daily Mail.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", - сообщает источник.

Он также добавил, что негативно на брак актеров повлияла забастовка Гильдии сценаристов. Однако они договорились быть "хорошими родителями для их детей".

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей - сына Оскара и дочь Аву Элиот.