Бывший «ангел» Victoria's Secret избавится от особняка в Малибу

Австралийская топ-модель Миранда Керр решила избавиться от недвижимости в Калифорнии. Свой особняк в Малибу она оценила в 4,5 миллиона долларов, передает агентство Robb Report, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поместье возвышается на холме и представляет собой комплекс из четырех построек. В главном доме площадью 204 "квадрата" три спальни. Интерьеры открытой планировки выдержаны в белых тонах. Гостиная оборудована каменным камином. Притягивают взгляд и сводчатые потолки. Из пятиугольного окна комнаты виднеется океан. Живописные виды открываются также из столовой и ванной комнаты. Во дворе разместились бассейн, спа-зона и терраса. На участке в 29 соток также построены два гостевых домика с шестью спальнями и пятью ванными.

Прежде в этом особняке проживал американский актер Джеймс Уитмор, больше известный современному зрителю по фильму "Побег из Шоушенка". Бывший "ангел" Victoria's Secret решила приобрести дом после расставания с первым мужем, актером Орландо Блумом. Тогда сделка обошлась Керр в 2,2 миллиона долларов.

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