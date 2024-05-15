Канны 2024: Грета Гервиг в шикарном платье позировала на фотоколле фестиваля

14 мая состоялось открытие 77-й Каннского международного кинофестиваля. На знаменитую красную дорожку вышли режиссеры, актеры и поклонники кино. Жюри в этом году возглавляет Грета Гервиг, режиссер триумфальной картины "Барби".

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту, сообщает Еuronews.

40-летняя американская актриса и режиссер Гервиг для фотоколла выбрала свежий кутюр Джона Гальяно для Maison Margiela. Приталенное белое платье-миди на бретелях в голубую полоску выгодно подчеркнуло пышную фигуру Греты. Свой образ знаменитость дополнила шикарными белыми туфлями на высоких каблуках. Ее короткие светлые волосы были уложены набок. Грета имела свежий вид, она, улыбаясь перед камерами, блистала на набережной Круазетт.

Кроме Гервиг, в состав жюри вошли: актриса Ева Грин, актер Омар Си, актриса Лили Гладстоун, режиссер Хирокадзу Корээда, режиссер Хуан Антонио Байона, режиссер Надин Лабаки, актер Пьерфранческо Фавино, сценаристка Эбру Джейлан.

На знаменитую красную дорожку Канн в течение 10 дней будет стекаться поток звезд: Эмма Стоун, Деми Мур, Селена Гомес, Николас Кейдж и Барри Кеоган и многие другие. В ближайшие дни состоится премьера фильма Джорджа Миллера "Фуриоза: Сага о Безумном Максе". Также пожут фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Мегаполис" и новые творения Паоло Соррентино, Йоргоса Лантимоса, Андреа Арнольд и Кевина Костнера.

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