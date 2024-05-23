В соцсетях обсуждают возможную свадьбу Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер вышли на новый этап отношений. Об этом сообщает Life&Style, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры издания, близкие паре, сообщают, что в ближайшее время звезды объявят о помолвке.

"Джиджи не давит на него, чтобы он сделал предложение. Люди думают, что это следующий шаг, поскольку она ясно дала понять, что хотела бы, чтобы это произошло. Джиджи подходит ему по всем параметрам, и они оба хотят иметь совместного ребенка, так что вопрос только в том, когда это произойдет, но нет сомнений, что они объявят хорошие новости очень скоро", - рассказали они.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

У актера есть дочь от российской супермодели Ирины Шейк. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

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