https://news.day.az/showbiz/1669362.html В Баку состоится концерт HammAli & Navai
В Баку состоится концерт HammAli & Navai
В Баку на сцене EGP Arena 9 августа в 20:00 состоится концерт известных российских музыкантов азербайджанского происхождения HammAli (Александр Алиев) и Navai (Наваи Бакиров), организованный Caspian Music, сообщает Day.Az.
Рэп-исполнители широко известны не только в Азербайджане и России, где имеют армию почитателей своего творчества, но также и в других странах СНГ.
Напомним, что музыканты завоевали любовь зрителей такими композициями как "Прятки", "А если это любовь", "Без тебя я не я". Артисты исполнят для бакинской публики свои самые популярные треки.
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