Легендарная группа The Jacksons заложила звезду в Sea Breeze Walk of Fame в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, прошла церемония закладки звезды с автографами легендарной группы The Jacksons на Аллее Славы в городе-курорте Sea Breeze в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

The Jacksons - американская соул-группа, когда-то состоявшая из пяти братьев Джексонов. Группа стала одним из величайших феноменов популярной музыки 70-х годов и отправной точкой для начала сольной карьеры младшего из братьев, великого Майкла Джексона. В наше время в составе группы - Марлон и Джеки, братья Майкла Джексона, а также его племянники Тэрилл и Тарьяно.

Церемония открытия звезд прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей. Участники группы отметили великолепно организованный Dream Fest, прекрасную атмосферу праздника, гостеприимство и радушие азербайджанского народа.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея Славы, посвященная выдающимся персонам - артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Дрим Фест. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина и Стивен Сигал.

Dream Fest - это атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Зрителей ждет абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятные шоу и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля.

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