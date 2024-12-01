Раскрыта дата выхода «Форсажа-11» с Вином Дизелем и «Скалой»

Актер Вин Дизель намекнул в Instagram, что "Форсаж-11" выйдет весной 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В одно ухо мне говорят, что "Форсаж" нужен к марту 2026 года! В другое, что нам нужно два фильма для финала!" - рассказал артист.

Также Дизель поделился кадром из предстоящей картины с вернувшимся во франшизу Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Их героям - Доминику Торетто (Дизель) и Люку Хоббсу (Джонсон) - предстоит "разрешить свои разногласия" в финале.

"Я просто хочу вернуться к настоящим уличным гонкам и реалистичным трюкам... и воссоединению этого прекрасного братства", - подытожил Дизель.

На съемках восьмой части "Форсажа" между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда "Скала" отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме.

Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. Его сборы перевалили за $617 млн США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за своего отца.