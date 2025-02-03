Фанаты переживают за Джастина Бибера

Певец Джастин Бибер напугал фанатов после того, как появился на публике с синяками под глазами. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

30-летнего Джастина Бибера заметили без жены Хейли Бибер во время прогулки в Нью-Йорке. Певец был запечатлен в подавленном виде, прикусывая нижнюю губу. Поп-исполнитель появился на публике в клетчатой рубашке, желтом худи, приспущенных широких черных штанах на несколько размеров больше и тапках. Знаменитость также небрежно надел шапку. Интернет-пользователи считают, что артист переживает из-за проблем в отношениях с супругой.

Недавно поклонники Джастина Бибера заметили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже артист сделал в личном блоге заявление, написав, что некто зашел с его аккаунта и сделал это. Спустя время поп-исполнитель удалил публикацию.

До этого Джастин Бибер спровоцировал слухи о конфликте с семьей Хейли Бибер. Артист отписался от аккаунта своего тестя, актера Стивена Болдуина. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что таким образом поп-исполнитель намекнул на возможные проблемы в отношениях с моделью или с ее семьей. До этого уже не раз появлялись слухи о ссорах в браке и возможном разводе.