Звезда «Ангелов Чарли» поразила поклонников своей внешностью в 77 лет

В сети восхитились внешностью 77-летней звезды сериала "Ангелы Чарли" Шелли Хэк на фото папарацци.

Как передает Day.Az, материал публикует Daily Mail.

Артистку запечатлели у магазина в Коннектикуте вместе с тележкой с покупками. Она предстала перед камерами в белой куртке, черных брюках и слипонах на толстой подошве. Также звезда распустила уложенные волнами волосы и надела очки в коричневой оправе.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. "Она все еще выглядит великолепно", "Отлично выглядит для своего возраста", "Очень красивая женщина, несмотря на то что ей почти 80", "Стареет изящно", "У нее на лице почти нет морщин", "По-прежнему привлекательна", "На самом деле она выглядит намного моложе своих 77 лет", - заявили юзеры.