Предотвращен теракт на концерте Леди Гаги

Полиция Бразилии заявила о предотвращении теракта на концерте Леди Гаги.



Как передает Day.Az, по данным правоохранителей, подозреваемые планировали устроить взрыв на бесплатном концерте певицы, прошедшем в субботу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.

В ходе подготовки к теракту они выдавали себя за членов международного фанатского сообщества певицы "Little Monsters". Преступники вербовали подростков, которые должны были использовать самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова. Через "цифровые ячейки", созданные в сети, они поощряли агрессивное поведение завербованных, при этом использовались специальный "закодированный" язык и экстремистская символика.

Лидером группировки правоохранители назвали мужчину, арестованного в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Также выдано более десятка ордеров на обыски в разных штатах.