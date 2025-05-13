Стартовал песенный конкурс «Евровидение-2025»

В швейцарском Базеле стартовал первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025".

Как сообщает Day.Az, группа Mamagama, представляющая Азербайджан, выйдет на сцену под номером 10 во второй части полуфинала. Участники группы в составе Асефа Мишиева, Гасана Гейдара и Арифа Иманова исполнят песню "Run with U".

Отметим, что второй полуфинал состоится 15 мая, а финал-17 мая.